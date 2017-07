Prozesse : Bewährungsstrafe für Zuhälter: Gericht: Kein Menschenhandel

Wegen Zuhälterei, Ausbeutung und Körperverletzung hat das Landgericht Rostock einen 30-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Das Gericht konnte in seinem Urteil am Mittwoch den Hauptvorwurf des Menschenhandels nicht bestätigen. Laut Anklage hatte der Mann eine 23-jährige Rumänin unter falschen Angaben aus ihrer Heimat nach Deutschland gelockt und sie zwischen Januar 2014 und August 2015 in Rostock und anderen deutschen Städten zur Prostitution gezwungen. Alle dadurch erzielten Einnahmen in Höhe von rund 15 000 Euro habe sie dem Angeklagten übergeben müssen. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche auf vier Jahre und neun Monate Haft, die Verteidigung auf Freispruch plädiert.