Verkehr : Betrunkener verursacht hohen Sachschaden

Ein betrunkener 26-Jähriger ist mit seinem Wagen in Greifswald in drei parkende Autos gekracht. Kurz darauf verlor er ein Fahrzeugteil, beschädigte dadurch einen weiteren Wagen und floh, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Er habe einen Sachschaden von etwa 31 000 Euro verursacht. Die Beamten stellten demnach einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille fest.

von dpa

09. Februar 2018, 08:48 Uhr

Der Mann war am Donnerstagabend von der Fahrbahn abgekommen und dort mit den drei Autos zusammengestoßen. Zeugen beobachteten den fliehenden Fahrer. Ein anderer Autofahrer fuhr kurze Zeit später über das verlorene Fahrzeugteil. Er verfolgte den Fliehenden und traf zeitgleich mit den Polizisten bei dem Betrunkenen ein. Diesem drohen mehrere Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.