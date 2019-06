Verkehr : Betrunkener überschlägt sich mit Transporter

von dpa

06. Juni 2019, 15:16 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat sich mit seinen Transporter überschlagen und hat ihn in einem Rapsfeld zwischen Zierow und Gägelow (Landkreis Nordwestmecklenburg) liegen gelassen. Danach ließ er sich laut eigener Aussage von der Unfallstelle abholen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 59-jährige Fahrer habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Wismarer Polizei wurde erst durch einen Hinweis am Donnerstagmorgen, auf den Transporter aufmerksam. Nachdem die Polizisten am Unfallort niemanden finden konnten, riefen sie den Fahrzeughalter an und forderten ihn auf, sich bei der nächsten Wache zu melden. Daraufhin suchte der 59-Jährige die Polizei in Bad Segeberg auf, wo die Beamten feststellten, dass er einen Blutalkoholwert von 1,76 Promille hatte. Der Mann gab zu, dass er einen Unfall hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der entstandene Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.