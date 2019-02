Kriminalität : Betrunkener soll zwei Polizisten verletzt haben

von dpa

18. Februar 2019

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung soll ein Mann zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Sie seien am Samstag gegen 22 Uhr zu einer Wohnung in Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gerufen worden, in der ein 50-Jähriger laute Musik hörte, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe 1,2 Promille gehabt und sich geweigert die Musik leiser zu stellen und seine Personalien anzugeben. Schließlich soll er den beiden Beamten ins Gesicht geschlagen haben. Beide seien so verletzt worden, dass sie bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig seien. Mit hinzugezogenen Beamten wurde der Verdächtige laut Polizei später festgenommen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstandes und unzulässigen Lärms verantworten.