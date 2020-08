Kriminalität : Betrunkener Reichsbürger greift Polizisten an

Bei einer Verkehrskontrolle hat ein betrunkener Reichsbürger in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Polizisten beleidigt und angegriffen. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, wurde ein Beamter dabei leicht verletzt. Die Polizisten hatten den Mann in der Nacht zum Sonntag angehalten, nachdem dieser mit dem Rad Schlangenlinien auf dem Fußweg gefahren war. Der 56-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest und konnte auch im Krankenhaus nur zu einem Blutalkoholtest gezwungen werden. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

von dpa

23. August 2020, 08:34 Uhr