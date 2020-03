Verkehr : Betrunkener prallt in Tessin gegen einen Baum

von dpa

26. März 2020, 15:31 Uhr

Ein 49-jähriger Mann ist Donnerstagnacht in Tessin im Landkreis Rostock gegen einen Baum gefahren und anschließend vom Unfallort weggelaufen. Dies teilte die Polizei Güstrow am Mittag mit. Laut Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend sei er davongelaufen. Auf der Fahrt zum Unfallort hätten die Beamten einen 49-Jährigen angetroffen, bei dem es sich um den flüchtigen Fahrer handelte. Wie die Polizei weiter mitteilte, klagte der Mann über Schmerzen und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte hätten auch festgestellt, dass der Mann mit 1,17 Promille alkoholisiert gewesen sei. Gegen den Fahrer sei eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht gestellt worden.