Unfälle : Betrunkener Motorradfahrer verursacht Feuer

von dpa

24. August 2018, 06:17 Uhr

Nach einem Motorradunfall in Rowa (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Der 17-jährige Fahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Danach habe der heiße Motor das trockene Gras am Straßenrand in Brand gesetzt, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte. Der junge Mann konnte sein Motorrad noch rechtzeitig aus dem Feuer ziehen und den Notruf wählen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Die Polizei bemerkte an der Unfallstelle allerdings starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein anschließender Test ergab demnach einen Wert von 1,52 Promille. Ihm wurde sofort der Führerschein abgenommen.