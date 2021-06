Kriminalität : Betrunkener Motorbootfahrer bedrängt Familien auf Flößen

Mit einem ausgeliehenen Motorboot hat ein 29 Jahre alter Mann auf dem Zierker See in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Familien auf Flößen bedrängt und belästigt.

Neustrelitz | Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der Mann am Samstagabend provokant und behinderte die Familien bei ihrer Weiterfahrt. Demnach stellten die Einsatzkräfte bei dem Motorbootfahrer an Land einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille fest. Er gab außerdem an, Cannabis konsumiert zu haben. Auch der Beifahrer des 29-Jährigen war laut Polizeiangaben betr...

