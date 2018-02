Kriminalität : Betrunkener mit mehr als 3 Promille fährt in Straßengraben

von dpa

05. Februar 2018, 07:09 Uhr

Ohne gültigen Führerschein und mit mehr als 3 Promille ist ein 56-Jähriger bei Mesekenhagen (Kreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Auto im Straßengraben gelandet. Er sei während der Fahrt am Sonntagabend nach links von der Straße abgekommen und dort stehen geblieben, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,15 Promille. Den Schaden schätze die Polizei auf etwa 500 Euro. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.