Kriminalität : Betrunkener Mann greift Jugendliche an Badestelle an

Ein Mann hat in der Nacht zum Dienstag an einer Badestelle in Barth (Vorpommern-Rügen) einen Jugendlichen angegriffen und einen zweiten verletzt, der dem 16-Jährigen zu Hilfe kam. Nach Angaben der Polizei saßen der 40-Jährige und eine Gruppe Jugendlicher zusammen und tranken Alkohol. Im Verlauf des Abends sei der Mann zunehmend streitsüchtig geworden. Er habe den 16-Jährigen geschubst, ihm die Brille von der Nase gerissen und sie zerstört. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Einen eingreifenden 17-Jährigen schlug der Mann mit einem Fausthieb ins Gesicht zu Boden. Er drückte ihm so stark die Hand auf den Hals, dass der Jugendliche Atemprobleme bekam.

von dpa

28. Juli 2020, 17:01 Uhr