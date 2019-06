Kriminalität : Betrunkener Lkw-Fahrer bedroht Autofahrer und Polizei

Ein missglückter Überholversuch hat einen angetrunkenen Lkw-Fahrer auf Rügen offenbar so wütend gemacht, dass er einen Autofahrer und später auch Polizeibeamte mit einem Messer bedrohte. Nach Angaben der Polizei vom Freitag setzte der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer am Donnerstag auf der B96 in Richtung Fährhafen Mukran zum Überholen an. Wegen Gegenverkehrs musste er jedoch abbrechen. Um eine Kollision zu verhindern, musste ein weiterer Autofahrer stark bremsen. Im Auto des 38-Jährigen wurden dabei ein 7- und ein 14-jähriges Kind leicht verletzt.

von dpa

28. Juni 2019, 13:20 Uhr

Bei einer anschließenden Begegnung der Fahrzeugführer auf dem Parkplatz Mukran kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung und zur Bedrohung mit einem Messer. Die alarmierten Polizeibeamten wurden durch den Lkw-Fahrer ebenfalls bedroht. Es gelang ihnen, den 58-Jährigen zu fixieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Beamten stellten das Messer und den Fahrtenschreiber des Lkw sicher.