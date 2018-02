von dpa

04. Februar 2018, 08:49 Uhr

Ein Busfahrer ist in Rostock von einem betrunkenen Fahrgast geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prügelte der 40-Jährige am späten Samstagabend während der Fahrt auf den Mann ein. Anschließend habe er noch versucht, andere Fahrgäste zu attackieren. Polizisten nahmen den Schläger schließlich in Gewahrsam.