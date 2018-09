Verkehr : Betrunkener fährt in Kieshaufen und verletzt sich schwer

von dpa

01. September 2018, 14:34 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen in Bobitz zwischen den Ortsteilen Tressow und Naschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Auto in einen Kieshaufen gekracht und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei zu schnell gefahren und deswegen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Eine Blutprobe soll nun zeigen, ob der 21-Jährige unter dem Einfluss weiterer Drogen stand.