Unfälle : Betrunkener Busfahrer baut Unfall an Barther Busbahnhof

von dpa

10. Oktober 2018, 14:50 Uhr

Ein stark betrunkener Busfahrer hat in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Verkehrsunfall verursacht. Er war am Dienstag nahe des Busbahnhofes in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Straßenschild gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Da der Bus leer war, entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, hieß es. Ein Alkoholtest bei dem 53 Jahre alten Fahrer ergab den Angaben zufolge mehr als zwei Promille. Daraufhin sei ihm Blut entnommen sowie die Fahrerlaubnis und andere Dokumente beschlagnahmt worden. Gegen den Mann werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.