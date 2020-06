Kriminalität : Betrunkener bedroht Polizisten

Ein betrunkener Mann hat in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Polizisten mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Beamten fuhren in der Nacht zu Donnerstag wegen einer Ruhestörung zu der Wohnung des 57 Jahre alten Mannes, der zunächst nicht die Tür öffnete, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er dies dann doch tat, richtete er ein Feuerzeug auf die Polizisten, was den Angaben zufolge einer echten Waffe sehr ähnlich sah.

von dpa

18. Juni 2020, 17:21 Uhr

Die Beamten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann, den waffenähnlichen Gegenstand auf den Boden zu legen. Daraufhin zog er den Verschluss nach hinten und richtete das Feuerzeug erneut auf die Polizisten.

Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte er es nieder. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Verdachts der Bedrohung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.