Kriminalität : Betrunkener Autofahrer kam selbst zu Polizei

von dpa

25. Januar 2018, 15:57 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer ist wegen eines gestohlenen Nummernschildes auf dem Polizeirevier in Hagenow erschienen. Der 50-Jährige erstattete am Donnerstag Anzeige, weil an seinem Wagen das vordere Kennzeichen fehlte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Anzeigenaufnahme wehte den Beamten eine Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,65 Promille. Die Polizisten brachten den Autofahrer daraufhin zur Blutprobenentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Zudem wurde gegen den Mann aus der Region eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die Anzeige zum gestohlenen Kennzeichen nahmen die Polizeibeamten ebenfalls auf, nach dem Nummernschild wird gefahndet.