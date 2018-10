Unfälle : Betrunkener Autofahrer flieht nach Irrfahrt mit Sachschaden

Ein alkoholisierter 38-Jähriger hat in Neddemin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und diverse Schäden angerichtet. Den Angaben zufolge war der 38-Jährige in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin mit Verkehrsschildern und einem Zaun kollidiert, bevor er auf einer Wiese eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen kam. Anschließend floh der Mann von der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

von dpa

03. Oktober 2018, 12:25 Uhr

Polizeibeamte trafen ihn später bei seiner Wohnung an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Den an den Verkehrsschildern und dem Zaun entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. An dem Unfallwagen entstand Totalschaden.