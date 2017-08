vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

Ein betrunkener Autofahrer ist bei Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern Greifswald) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde in der Nacht zum Sonntag ein Atemalkoholwert von 1,56 Promille gemessen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand Totalschaden.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 14:39 Uhr