Unfälle : Betrunkene Autofahrerinnen beschäftigen Polizei

Eine Alkoholfahrt einer 48-jährigen Frau in Schwerin, die sich auch nicht durch einen beherzt eingreifenden Passanten hatte stoppen lassen, hat am Donnerstagabend in der Ausnüchterungszelle ihr Ende gefunden. Die Frau war einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes aufgefallen, der einen Passanten bat, die Polizei zu informieren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dies habe dann dessen Freund übernommen, während sich der Passant dem anfahrenden Fahrzeug der Frau in den Weg stellte.

von dpa

10. Juli 2020, 12:31 Uhr