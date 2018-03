Unfälle : Betrunkene Autofahrerin verliert Reifen ohne es zu merken

von dpa

15. März 2018, 14:55 Uhr

Um den Verlust ihres linken Vorderreifens zu bemerken, ist eine 27-jährige Autofahrerin in der Nähe von Wismar wohl zu betrunken gewesen. Laut Polizei war die Frau den Beamten wegen der Schieflage ihres Wagens am Mittwochnachmittag auf einer Bundesstraße bei Bobitz (Kreis Nordwestmecklenburg) aufgefallen. Dort kam sie der Polizei ohne linken Vorderreifen entgegen. Die 27-Jährige erklärte, den Verlust des Reifens nicht bemerkt zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge gab später an, den Vorfall mitbekommen zu haben. Als er der jungen Frau in der Nähe einer Abfahrt mit seinem Wagen entgegengekommen sei, habe sich der Vorderreifen plötzlich gelöst und sei gegen sein Auto geprallt. Verletzt wurde er nicht und auch sein Wagen blieb unbeschädigt.