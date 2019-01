Kriminalität : Betrunken und zugekokst: Festnahme nach Verfolgungsjagd

von dpa

07. Januar 2019, 14:13 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Samstagabend nach einer Verfolgungsjagd bei Schwerin vorläufig festgenommen worden. Der Mann sei aufgefallen, weil er zu schnell und in Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst habe er so getan, als ob er dem Streifenwagen folgen würde, gab dann aber Gas und floh über eine rote Ampel. Zwischenzeitlich schaltete er den Angaben zufolge seine Scheinwerfer aus. Nach einer Beinahe-Kollision mit einem Transporter habe er sich südlich von Schwerin in einem Waldweg festgefahren und ließ sich daraufhin festnehmen. Er war laut Polizei betrunken, hatte Kokain konsumiert und keinen Führerschein. Sein Auto war nicht versichert und mit einer gefälschten Prüfplakette versehen.