Unfälle : Betrunken und ohne Führerschein: Schwerverletzte bei Unfall

Eine betrunkene und führerscheinlose Autofahrerin ist auf Rügen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Die 38-Jährige krachte auf einer Landstraße vor Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit ihrem Auto in den Graben. Ein Rettungshubschrauber flog sie am Freitagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

von dpa

04. Januar 2020, 08:37 Uhr

Die Frau hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht versichert und auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.