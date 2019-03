Unfälle : Betrunken am Steuer: zwei Unfälle und 30 000 Euro Schaden

Ein betrunkener Autofahrer hat bei Unfällen in Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) insgesamt 30 000 Euro Schaden angerichtet. Der 63-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Der Mann war mit seinem Wagen am Samstagabend gegen ein anderes Auto gefahren und daraufhin gegen einen Baum geprallt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

von dpa

24. März 2019, 11:56 Uhr

Während der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass kurz zuvor unweit der Unfallstelle ein weiteres Auto beschädigt worden war, als der 63-Jährige mit seinem Wagen gegen den Seitenspiegel fuhr und daraufhin flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht gegen den Mann.