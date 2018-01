Kriminalität : Betrugsgefahr beim Flirten im Netz

Die Polizei hat einsame Herzen vor einer Betrugsmasche im Internet gewarnt, dem «Love- oder Romance-Scamming». In Ribnitz-Damgarten sei eine 59-jährige Frau Opfer von Internetbetrügern geworden und habe mehrere hundert Euro eingebüßt, teilte die Polizei in Stralsund am Dienstag mit.

von dpa

30. Januar 2018, 17:10 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen lernte die Frau einen Mann über das Internet kennen, der sich als Angehöriger der US-Armee ausgab. Im Lauf der Zeit sei es zur Übergabe hochwertiger Gegenstände gekommen, die in einem Paket nach Westafrika versandt wurden. Die Internetbekanntschaft habe sich leider als Betrüger entpuppt.

Die meist im Ausland sitzenden Täter suchten auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken gezielt nach potenziellen Opfern. Im Verlauf einer vorgespielten Romanze würden dann Forderungen laut, beispielsweise nach Bargeldtransfer, ausländischen Ausweispapieren oder Paketen mit Wertgegenständen. Dabei übten die Täter häufig starken Druck auf ihre Opfer aus.

Die Polizei riet zur Vorsicht beim virtuellen Flirten. «Seien Sie misstrauisch bei Bitten um Geld, Visum, Päckchen- oder Briefversand oder ein gemeinsames Konto», mahnten die Beamten. «Brechen Sie den Kontakt ab, wenn Sie den Verdacht haben, betrogen zu werden. Ignorieren Sie die Forderungen und verständigen Sie umgehend die Polizei.»