Unfälle : Betrüger erbeuten 53 000 Euro in Westmecklenburg

Unbekannte haben in Westmecklenburg in zwei Fällen Menschen um insgesamt 53 000 Euro betrogen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, büßte eine 57-jährige Frau in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) 33 000 Euro an einen falschen Bankmitarbeiter ein. Dieser hatte bei der Frau angerufen, wobei sogar die Rufnummer der Hausbank der Geschädigten auf deren Display erschien. Der Anrufer gab vor, dass es Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen ihrer Bank gegeben habe und er die Transaktionsnummer (TAN) brauche, um das rückgängig zu machen. Die Frau gab diese heraus. Später wurden die 33 000 Euro von ihrem Konto abgebucht.

von dpa

09. Oktober 2020, 07:49 Uhr