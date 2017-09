Justiz : Betreuer gehen leer aus: Gesetz geht nicht in den Bundesrat

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Brakemeier 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 10:39 Uhr

Etwa 1,2 Millionen Menschen in Deutschland können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für sich selbst entscheiden. «Gut die Hälfte von ihnen wird von Familienangehörigen betreut», sagte der Vorsitzende des Betreuungsgerichtstages, Peter Winterstein, in Schwerin. Um die anderen kümmern sich gesetzlich bestellte freiberufliche Betreuer oder Betreuungsvereine mit angestellten oder ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Existenz dieser mehr als 800 Vereine bundesweit sieht der Betreuungsgerichtstag jetzt gefährdet. Denn der Bundesrat habe einem bereits im Mai im Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf bisher nicht zugestimmt und werde dies als letzter Möglichkeit in dieser Legislaturperiode auch am Freitag nicht machen. Es enthält eine laut Winterstein existenziell notwendige Vergütungserhöhung für berufliche Betreuer.