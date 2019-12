Bahn : Betreiberwechsel auf Bahnstrecke Rostock-Sassnitz

Mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn kommt es von heute an auf der Strecke zwischen Rostock und Sassnitz zu einem Betreiberwechsel. Für die kommenden zwei Jahre wird die Strecke von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) betrieben. Wie Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann erklärte, werde sich an der bisherigen Zwei-Stunden-Taktung der Züge nichts ändern. Allerdings seien die Odeg-Bahnen größer als die der Deutschen Bahn, so könnten zusätzliche Kapazitäten angeboten werden. Zusätzlich soll der Service verbessert werden. Neu hinzugekommen zum Odeg-Fahrplan ist auch das Teilstück Stralsund-Züssow.

von dpa

15. Dezember 2019, 01:30 Uhr

Der Betreiberwechsel beruht auf einem Urteil des Oberlandesgerichts Mecklenburg-Vorpommern von Ende Oktober. Es hatte entschieden, dass eine Direktvergabe der Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) an die Odeg rechtens war. Die VMV agiert im Auftrag des Landes. Sie hatte den Schienenpersonennahverkehr auf dieser Strecke vorübergehend ohne Ausschreibung vergeben, da ein reguläres Vergabeverfahren nicht fristgemäß abgeschlossen werden konnte. Die Deutsche Bahn als langjähriger Betreiber hatte dagegen geklagt und war unterlegen.