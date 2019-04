Unfälle : Betagter Autofahrer fährt an Ampel in Wagen: Vier Verletzte

von dpa

09. April 2019, 22:45 Uhr

Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist in Stralsund auf einen an der Ampel haltenden Wagen aufgefahren. Vier Menschen wurden bei dem Unfall am Dienstag verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Warum der 80-Jährige das haltende Auto übersah, war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das stehende Auto den Angaben zufolge auf eine Verkehrsinsel geschoben und kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 89 Jahre alte Beifahrer des Seniors sowie die 58 Jahre alte Mitfahrerin in dem zweiten Auto kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen.