Tiere : Besuch im Nest: Junge Störche werden beringt

Ein «Personalausweis» für junge Störche: Zahlreiche Weißstorchküken sind an knapp 20 Standorten in Mecklenburg-Vorpommern beringt worden. Dabei erhalten die etwa 4 bis 6 Wochen alten Küken zwischen Grammow, Schwaan und Schmadebeck gelbe Farbmarkierungen an ihren Beinen. In einigen Fällen wurden die Jungstörche direkt in ihrem Nest beringt.

25. Juni 2019, 11:53 Uhr

Die Storchenberinger fuhren dafür mit einer Hubbühne hoch, in anderen Fällen wurden die Tiere herunter geholt und dann markiert. Für die Helfer ist dabei ein instinktives Verhalten der Jungstörche hilfreich: Sie stellen sich bei Gefahr tot.

Mit Hilfe dieses «Personalausweises» wird es später möglich sein, ihren weiteren Lebenslauf zu verfolgen und zu sehen, wo sie etwa besonderen Gefahren ausgesetzt sind oder wo sie sich ansiedeln, wie Stefan Kroll von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des Naturschutzbundes sagte.