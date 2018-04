Landtag : Bestattungsrecht wird überprüft: Friedhofszwang ist Thema

Die Urne mit Opas Asche auf dem Kaminsims aufbewahren? Mancher wünscht sich das, es ist aber nicht erlaubt. Jetzt will der Landtag eine Expertenkommission einsetzen, um das Bestattungsgesetz zu überprüfen.

von dpa

11. April 2018, 15:11 Uhr

Wünsche aus der Bevölkerung nach mehr Freiheiten bei Bestattungen beschäftigen jetzt den Landtag. Auf Antrag von vier der fünf im Parlament vertretenen Parteien - SPD, CDU, Linke und BMV - soll eine Expertenkommission die Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern unter die Lupe nehmen und prüfen, wie weit Lockerungen gehen können, etwa beim Friedhofszwang. Dies teilten mehrere Fraktionen am Mittwoch mit.

Der Expertenkommissionen sollen unter anderem Vertreter von Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie Bestatter, Rechtsmediziner und Verbraucherschützer angehören. «Zu prüfen ist, ob die Bedürfnisse in der Bevölkerung sich verändert haben», heißt es in dem Antrag für die nächste Landtagssitzung. Die Kommission soll ihren Bericht bis Ende 2019 vorlegen.

Die Linke hat eine Lockerung des Friedhofszwangs bereits vor Jahren in die Debatte gebracht und fordert eine ergebnisoffene Überprüfung der geltenden Vorschriften. «Endlich unterstützen auch die Koalitionsfraktionen unseren Vorschlag», sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, zur geplanten Einsetzung der Expertenkommission. In vielen Gesprächen und Veranstaltungen seiner Fraktion zu dem Thema sei deutlich geworden, dass die Aufhebung der Friedhofspflicht durchaus eine Option darstellen könne.

Die CDU sieht das anders. Der gesundheitspolitische Sprecher der Union im Landtag, Sebastian Ehlers, betonte, die Urne dürfe nicht zum Umzugsgut werden. Zugleich räumte er ein, dass sich die Lebenssituation der Menschen in vielen Bereichen geändert habe.

In Deutschland gilt Friedhofspflicht für die Bestattung von Leichen und Urnen. In vielen europäischen Staaten, darunter in den Niederlanden und in der Schweiz, ist das anders: Dort dürfen Hinterbliebene die Urne mit der Asche mit nach Hause nehmen. In Bremen ist es seit einigen Jahren möglich, die Urne für zwei Jahre zu Hause aufzubewahren. Die Asche darf auch auf dem eigenen Grundstück verstreut werden. Damit ist das kleinste Bundesland ein Vorreiter in der Bundesrepublik. In Deutschland ist das Bestattungsrecht Sache der Länder.