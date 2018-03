Landtag : Bessere Bahnanbindung für Usedom im Landtag gefordert

von dpa

16. März 2018, 11:05 Uhr

Eine bessere Bahnanbindung für die Insel Usedom haben Vertreter der verschiedenen Parteien übereinstimmend im Landtag gefordert. Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) sagte in der Debatte am Freitag, die Anbindung müsste eine Fernbahnstrecke sein. Das sehe der Bund anders, aber er wolle den Bund nicht aus der Verantwortung entlassen. Der Minister stellte eine Vorplanung zur Kostenermittlung in Aussicht. Dies würde das Land nach seinen Worten etwa eine Million Euro kosten. «Da werden wir längere Diskussionen haben.» Doch er wolle weiterkommen, sagte Pegel in der Debatte, die von der Linken angestoßen worden war.