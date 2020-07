Justiz : Berufsverband fordert 50 weitere Stellen bei Kriminalpolizei

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordert angesichts des neuen Gesetzes zur Bekämpfung gegen Hasskriminalität mindestens 50 weitere Stellen bei der Kriminalpolizei Mecklenburg-Vorpommerns. «Wir gehen davon aus, dass ähnlich wie in Hamburg mit bis zu 4000 zusätzlichen Strafverfahren zu rechnen sein wird. Wenn man den Empfehlungen des Bundesrates folgt, dann noch wesentlich mehr», sagte der kommissarische BDK-Landesvorsitzende Eike Bone-Winkel in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

von dpa

29. Juli 2020, 15:33 Uhr