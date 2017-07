Bildung : Berufliches Integrationsprojekt LEA verlängert

Das Berufsintegrationsprojekt LEA (Lernen, Erleben, Arbeiten) für junge Langzeitarbeitslose ist um ein weiteres Jahr verlängert worden. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) übergab am Montag beim Besuch einer Bildungsstätte in Güstrow einen Bescheid über Fördermittel in Höhe von 59 000 Euro, teilte das Ministerium am Montag mit. Das Geld stamme aus EU-Mitteln. Die Kofinanzierung in Höhe von 50 000 Euro übernehmen Unternehmen aus der Region, sagte Glawe.