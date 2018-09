Geschichte : Berliner Regierungschef: Einheit selbstbewusst feiern

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Deutschen aufgerufen, 28 Jahre ohne Mauer mit Stolz und Selbstbewusstsein zu feiern. Für ein friedliches Zusammenleben müsse man sich jeden Tag angesichts von Rechtspopulismus und -extremismus engagieren, sagte Müller am Donnerstag bei der Vorstellung des Festprogramms zum Tag der Deutschen Einheit. Berlin richtet das Fest unter dem Motto «Nur mit Euch» aus.

von dpa

20. September 2018, 13:07 Uhr

Vom 1. bis zum 3. Oktober werden rund um Brandenburger Tor, Reichstag und auf der Straße des 17. Juni rund eine Million Gäste erwartet. Dort präsentieren sich auch alle Bundesländer. Die Feier zum Einheitstag (3. Oktober) findet jedes Jahr in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. Müller wird dann den Staffelstab an den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), übergeben.

Die Aufbauarbeiten für die Feier haben bereits begonnen. Am Brandenburger Tor wächst auf dem Platz des 18. März eine riesige Bühne in die Höhe. Dort ist auch das Abschlusskonzert am Abend des 3. Oktober geplant. Zudem setzt der französische Street-Art-Künstler JR das Wahrzeichen der Hauptstadt mit einer mehr als 25 Meter hohen Foto-Collage in Szene.