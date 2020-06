Notfälle : Berliner erhält verlorenes Portemonnaie zurück

von dpa

24. Juni 2020, 14:43 Uhr

Ein 51-jähriger Berliner hat in Zingst auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sein verlorenes Portemonnaie mit diversen Dokumenten, Geldkarten und Bargeld komplett zurückbekommen. Ein Rentner-Ehepaar aus dem Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen fand die Geldbörse am Montagabend an einem Strandübergang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Urlauber gaben den Fund am Dienstag im Polizeirevier ab. Kurz zuvor hatte der 51-Jährige dort den Verlust seiner Dokumente angezeigt. Nach einem Anruf nahm er auf der Polizeidienststelle seinen Geldbeutel mit dem kompletten Inhalt glücklich in Empfang, wie es bei der Polizei hieß. Die Finder verzichteten den Angaben zufolge auf einen Finderlohn.