Durchgehend zweigleisig und elektrifiziert: Bahnreisende sollen künftig schneller von Berlin in die polnische Großstadt Stettin reisen können. Die Deutsche Bahn will mit dem fast eine halbe Milliarde Euro teuren Streckenausbau 2021 beginnen, wie das Unternehmen am Donnersttag mitteilte. 2026 soll alles fertig sein.

von dpa

09. Juli 2020, 11:12 Uhr