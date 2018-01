Parteien : Berlin statt Schwerin: Schwesig bei Koalitionsverhandlungen

Berlin statt Schwerin: Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) wird in den nächsten Tagen mehr in der Bundeshauptstadt als in der Staatskanzlei am Schweriner See zu tun haben. Sie ist als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Mitglied der Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, die als Steuerungsgremium dienen soll und am Freitagvormittag erstmals zusammentraf. Dabei sollten unter anderem der Zeitplan und die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen verhandelt werden, wie die Staatskanzlei weiter mitteilte.

von dpa

26. Januar 2018, 11:07 Uhr

Schwesig soll Verhandlungsführerin der SPD in der Arbeitsgruppe «Bildung» und damit Pendant für die Unionsvertreterin Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ministerpräsidentin des Saarlandes, sein. Zudem werde Schwesig der großen Hauptverhandlungsrunde angehören. Die Ministerpräsidentin hatte sich im Vorfeld zwar für zügige Verhandlungen ausgesprochen, zugleich aber dafür, sich die notwendige Zeit zu nehmen, «damit am Ende etwas Gutes dabei rauskommt».