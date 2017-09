Landtag : Bericht: Holger Arppe muss nicht mit Ermittlungen rechnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Nach den Enthüllungen von NDR und «taz» über Chatprotokolle mit Gewaltäußerungen und kinderpornografischen Sexualfantasien, die Medienberichten zufolge zum Teil Arppe zugeschrieben werden, hatte dieser am Donnerstag Partei und Landtagsfraktion verlassen, sein Mandat aber als parteiloser Abgeordneter behalten. Arppe wies eine Urheberschaft der Texte mit sexuellem Inhalt zurück.

Der Landtag prüft vor dem Hintergrund des Skandals nach Worten seiner Präsidentin Sylvia Bretschneider, das Instrument der Abgeordneten-Anklage in der Verfassung einzuführen. Ein Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Schweriner Volkszeitung» am Samstag. In Brandenburg ist demnach in der Landesverfassung verankert, dass ein Abgeordneter, der das Ansehen des Parlamentes grob missbraucht, unter Anklage gestellt werden kann. Dieses könne den Entzug des Mandats beschließen.

02.Sep.2017