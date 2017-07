Kriminalität : Bericht: Bundesweit 71 Straftäter per Fußfessel überwacht

In Deutschland werden zurzeit 71 Straftäter mit der elektronischen Fußfessel überwacht. Das geht aus einer Auflistung der Länder-Justizministerien hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) vorliegt. Danach leben die meisten von ihnen (15) in Bayern. In Mecklenburg-Vorpommern werden 13 Straftäter mit der Fußfessel kontrolliert, in Hessen 11. Nur in Schleswig-Holstein und Bremen gibt es demnach derzeit keine Fälle der elektronischen Aufenthaltsüberwachung.