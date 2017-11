Ausländer : Berg von Asylklagen bei Verwaltungsgerichten wächst weiter

Schwerin (dpa/mv) - Der Berg von Asylklagen bei den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gewachsen. Zur Jahresmitte 2017 waren 2761 Hauptverfahren und 118 Eilverfahren anhängig. Damit hat sich der Bestand an Hauptverfahren binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.