Brände : Bereits vier Waldbrände in MV in diesem Jahr

Die Frühjahrstrockenheit hat bereits zu vier kleineren Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Dies teilte das Agrarministerium am Dienstag in Schwerin mit. Im gesamten Vorjahr sei es zu sechs Waldbränden gekommen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) mahnte zur Vorsicht: In Wäldern dürfe nicht geraucht werden und Kippen sollten nicht aus dem Auto geworfen werden. Parken sollten Waldbesucher ihr Auto nur auf ausgewiesenen Parkplätzen. Für Lagerfeuer und Grillabende in der Natur sollten ebenfalls nur ausgewiesene Plätze genutzt werden, um Brände zu verhüten.

von dpa

08. Mai 2018, 15:21 Uhr

Die sommerliche Witterung der vergangenen Tage hat zu einem Anstieg der Brandgefahr in den Wäldern des Landes geführt. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald herrscht seit Montag die zweithöchste Gefahrenwarnstufe vier, in allen anderen Landkreisen gelten den Angaben zufolge die Stufen zwei oder drei. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes soll das sommerliche Wetter bis Donnerstag anhalten.