Tiere : Beljakov eröffnet Rostocker Rassehunde-Ausstellung

erstellt am 30.Sep.2017 | 11:55 Uhr

In der Rostocker Hansemesse ist am Samstag die 14. Internationale Rassehunde-Ausstellung eröffnet worden. Bis Sonntag können sich die Besucher mehr als 2000 Hunde - darunter 256 verschiedene Rassen - aus 15 Ländern ansehen, wie Juliane Turloff von der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mitteilte. Das seien mehr Hunde als je zuvor, im letzten Jahr waren 1 934 Vierbeiner angemeldet.

Die Messe startete mit einer Hunde-Comedyshow von Leonid Beljakov, der schon mehrfach im Circus Roncalli aufgetreten war. Bereits am Morgen des Eröffnungstages herrschte großer Andrang in der Messehalle, sagte Turloff. Demnach werden an dem Wochenende mehr als 25 000 Besucher erwartet.

Ob Modenschau, Talent- oder Schönheitswettbewerb: Bei der zweitägigen Ausstellung stehen die Vierbeiner im Mittelpunkt. Neben dem Bühnenprogramm können die Besucher bei 65 Ausstellern Produkte rund um den Hund einkaufen. Außerdem werde ein kostenloser Gesundheitscheck für alle Besucherhunde angeboten, sagte Turloff. Einer der Höhepunkte sei der Wettbewerb «Best in Show», um den sich Züchter aus 15 Ländern mit ihren schönsten Hunden bewerben. Der Gewinner soll am Sonntagnachmittag bekannt gegeben werden.

