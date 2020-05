Natur : Beliebter Müritz-Nationalpark-Radweg saniert: Regen fehlte

Die lange Trockenheit hat die Sanierung des beliebtesten Radwegs im Müritz-Nationalpark einen Monat verzögert - nun ist er aber rechtzeitig vor Himmelfahrt fertig. Wie ein Sprecher des Nationalparkamtes am Donnerstag sagte, wurde die mehr als zwei Kilometer lange Strecke von Boek über den Specker Horst nach Schwarzenhof mit Brechsand erstmals in Eigenregie erneuert. Das Gemisch bekommt erst die volle Härte, wenn es von Regen durchfeuchtet wird. Nachdem es wochenlang nicht regnete, sei dies in den letzten Tagen passiert und der Weg nochmals gewalzt worden.

von dpa

14. Mai 2020, 10:39 Uhr

Der Weg wird sonst von bis zu 60 000 Radfahrern im Jahr genutzt, sogar zu Weihnachten werden Nutzer registriert. Die Sanierung kostete mehrere tausend Euro. Der Radweg führt am Ostufer der Müritz durch das Sumpfgebiet am Specker Horst, das bis 1990 ein gesperrtes Staatsjagdgebiet von DDR-Ministerpräsident Willi Stoph (1914-1999) war. Der Jagdsitz war als Forschungsstätte getarnt, wurde bei Protesten 1989/90 aber gestürmt und später abgerissen.

Besucher schätzen die urtümliche Wildnis, zu der auch stillgelegte Kanäle mit unzähligen Seerosen, etliche Seen, Aussichtstürme sowie Brunftwiesen gehören. Das 31 000 Hektar große Schutzgebiet gilt als größter Nationalpark im norddeutschen Binnenland und hat 176 Kilometer Radwege.