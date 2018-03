Gesellschaft : Beispielwirkung: Ministerin Drese würdigt Ehrenamtler

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen im Nordosten als beispielgebend gewürdigt- «Mecklenburg-Vorpommern hat die höchste Engagement-Quote unter den ostdeutschen Ländern. Ein hervorragendes Ergebnis, denn es verdeutlicht das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in unserem Land», erklärte die Ministerin am Samstag anlässlich der Ehrenamtsmesse in Rostock. Dabei informieren erstmals im Rahmen der traditionsreichen Ostseemesse mehr als 60 Vereine und Verbände der Region über ehrenamtliche Tätigkeiten und werben um Mitarbeit.

von dpa

03. März 2018, 14:12 Uhr

Seit elf Jahren werden im Nordosten Ehrenamtsmessen veranstaltet. Sie gelten als willkommene Präsentationsplattform und Kontaktbörse für ehrenamtlich engagierte Menschen. Bis Ende März finden im Land insgesamt sechs solcher Veranstaltungen statt, zu denen mehr als 300 Aussteller erwartet werden. Drese äußerte sich überzeugt davon, dass die Ehrenamtsmessen viele Menschen bewegt haben, sich zu engagieren. Das Ziel dieser Messen sei es, «ehrenamtliches Engagement stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken und anzuerkennen». Neben Sport- und Freizeitvereinen beteiligen sich insbesondere auch Feuerwehren und soziale Initiativen.

Erhebungen zufolge sind landesweit mehr als 600 000 Menschen in Vereinen, Verbänden und Initiativen ehrenamtlich aktiv, die meisten in Sportvereinen und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die 2015 gegründete Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns unterstützt insbesondere kleine Vereine und lokale Initiativen, organisiert Rechtsberatung und gewährt geringfügige Finanzhilfen.