Regierung : Bei Regierungsbildung an den Osten denken

Sachsens scheidender Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, bei der Regierungsbildung ostdeutsche Interessen in den Fokus zu nehmen. Dazu schickte Tillich auch im Namen seiner ostdeutschen Amtskollegen einen Brief an die Kanzlerin, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.