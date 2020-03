Kriminalität : Bei geschlossener Schranke über die Gleise: Straftat

Ein 31-jähriger Mann hat am Dienstagabend in Stralsund bei geschlossener Schranke einen Bahnübergang in Bahnhofsnähe überquert. Der Lokführer der gerade in Richtung Rostock anfahrenden Regionalbahn leitete eine Gefahrenbremsung ein, als er den Mann zu Fuß auf den Gleisen sah, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

von dpa

05. März 2020, 13:54 Uhr

Da der Zug noch in seiner Anfahrtsgeschwindigkeit war, sei ein Zusammenstoß mit dem Mann verhindert worden. Trotz des unerwarteten Bremsvorgangs wurde niemand verletzt. Bundespolizisten nahmen den Stralsunder, der achtlos unter der Schranke hindurch wollte, fest. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten.