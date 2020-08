Freizeit : Behörden warnen vor Blaualgen: Einige Strände gesperrt

Im Osten Mecklenburg-Vorpommern sind erneut Blaualgen in mehreren Gewässern gesichtet worden. Wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mitteilte, wurden der Ludwigshofer See bei Eggesin, das Achterwasser bei Lütow auf der Insel Usedom sowie der Strand bei Riemserort im Greifswalder Bodden deshalb zum Baden gesperrt. Besonders bei empfindlichen Menschen könnten Berührungen mit Cyanobakterien (Blaualgen), die sich bei starker Hitze extrem vermehren, Haut- und Schleimhautreizungen sowie allergische Reaktionen verursachen.

von dpa

20. August 2020, 15:57 Uhr