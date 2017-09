Kriminalität : Behörde: Zusammenarbeit von Facebook und LKA funktioniert

Hamburgs Landeskriminalamt und das soziale Netzwerk Facebook arbeiten inzwischen im Fall der Fälle reibungslos zusammen. In der Vergangenheit hatte das US-Unternehmen kritisiert, dass es aufseiten der Behörden nicht den einen Ansprechpartner gebe, der die Fäden in der Hand halte. Außerdem merkte das soziale Netzwerk an, dass gestellte Anfragen der Ermittlungsbehörden nicht präzise genug formuliert seien. Auf der anderen Seite wiederum wurden Schwierigkeiten in Fällen moniert, wo das US-Recht nicht greife.