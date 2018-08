Unfälle : Behinderungen nach Unfällen auf A24: Ein Toter

Auf der Hauptstraßenverbindung zwischen Hamburg und Berlin haben mehrere Unfälle zu größeren Behinderungen in Richtung Berlin geführt. Zwei Fahrzeugführer fuhren auf Lastwagen auf, ein Auto brannte. Die A24 ist nach rund neun Stunden inzwischen wieder frei.

von dpa

03. August 2018, 08:59 Uhr

Eine Unfallserie mit einem Toten, vier Verletzten und hohem Schaden hat seit Donnerstagabend zu großen Behinderungen auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin geführt. Zuletzt wurde am Freitagmorgen der Abschnitt zwischen Parchim und Suckow (Kreis Ludwigslust-Parchim) nach rund neun Stunden Sperrung wieder freigegeben, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte. Am späten Abend war dort ein 70-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Die A 24 ist die Hauptverkehrstraße zwischen der Bundeshauptstadt und Hamburg.

Der 70-Jährige aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) war auf das Begleitfahrzeug eines Schwerlasttransportes aufgefahren. Der Lastwagen des Mannes prallte dann gegen den Schwertransporter und kippte auf die Seite. Die Fahrer des Konvois kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Der Schaden beträgt auf rund 300 000 Euro.

Kurz vorher war ein 35-jähriger Autofahrer bei Zarrentin, ebenfalls im Kreis Rendsburg-Eckernförde, auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Der Wagen des Hamburgers wurde völlig demoliert, der 35-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des Lkw wurde wegen eines Schocks ambulant behandelt. Der Schaden beträgt knapp 30 000 Euro. Der Verkehr in Richtung Berlin wurde zeitweise gesperrt.

Wenige Stunden vorher hatte ein brennendes Auto an der Parchimer Anschlussstelle der A24 ebenfalls für Behinderungen in Richtung Berlin gesorgt. Der Wagen hatte einen Motorschaden, wodurch das Feuer ausbrach. Fahrer und Beifahrer brachten sich in Sicherheit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 35 000 Euro.

Erst am Montag hatten bei großer Hitze mehrere Unfälle mit einem Toten und mehreren Verletzten zu langen Staus auf der A24 geführt.