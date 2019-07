Gesellschaft : Behindertenvertreter verlangen rascheren Barrierenabbau

Behindertenvertreter aus Kommunen und Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern verlangen mehr Tempo beim Abbau bestehender Barrieren im Alltag und Fristen für die Umsetzung konkreter Ziele. Wie der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, am Freitag mitteilte, wurde dazu nach einer gemeinsamen Beratung an die Landesregierung ein Forderungskatalog übermittelt. Die darin enthaltenen Punkte sollen nach dem Willen der Verfasser im Maßnahmeplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, der gegenwärtig überarbeitet werde, Beachtung finden.

von dpa

12. Juli 2019, 11:37 Uhr

«Dieser Maßnahmeplan ist das entscheidende Instrument, um die Forderungen der Menschen mit Behinderung mit Leben zu füllen und in die Tat umzusetzen», erklärte Crone. Nach Angaben des Sozialministeriums leben in Mecklenburg-Vorpommern rund 357 000 Menschen mit Handicap, 216 000 davon gelten als schwerbehindert.